Ue: Eurostat, tasso di disoccupazione stabile ad aprile, Italia al 7,6 per cento (2)

- In Italia, i dati registrati hanno mostrato un valore del 21,7 per cento, in aumento rispetto al 20,7 di aprile, con una crescita di 15 mila unità. A maggio di un anno fa, il tasso era al 22,2 per cento. Rispetto a maggio 2022, i dati mostrano un aumento di 65 mila giovani in Ue e di 46 mila in area euro. Per quanto riguarda i dati divisi per genere, a maggio il tasso di disoccupazione femminile era del 6,2 per cento in Europa, in calo rispetto al 6,3 per cento di aprile 2023. Il tasso maschile è stato del 5,7 per cento, stabile rispetto al mese precedente. Nell'area dell'euro, il tasso femminile è stato del 6,8 per cento, in calo rispetto al 6,9 per cento di aprile, mentre i dati maschili si sono attestati al 6,2 per cento, stabili rispetto al mese precedente. I dati italiani mostrano un dato all'8,8 per cento per quanto riguarda la disoccupazione femminile, stabile rispetto al mese precedente, e del 6,7 per cento per quanto riguarda la disoccupazione maschile, in calo se paragonato al 7 per cento del mese precedente. (Beb)