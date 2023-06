Mes: Paita (Az-Iv), maggioranza pronta solo a perdere tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre Giorgia Meloni è al Consiglio europeo di Bruxelles, dove a pesare sono soprattutto l'autorevolezza e la credibilità di un paese, la sua maggioranza non trova di meglio da fare che prendere ancora tempo sulla ratifica del Mes. Altro che 'Pronti', ancora una volta il governo decide di non decidere". Lo afferma la coordinatrice nazionale di Italia Viva e capogruppo al Senato di ItaliaViva-Azione-Renew Europe Raffaella Paita. "Quattro mesi di rinvio solo per non affrontare le divisioni interne alla maggioranza, facendo perdere ulteriore tempo e prestigio all'Italia. Un tirare a campare inutile, perché alla fine il Mes sarà comunque ratificato. Un brutto spettacolo offerto dalla maggioranza e dal governo", conclude Paita. (Rin)