Romania: ministro Finanze, procedere con le riforme per sfruttare i fondi del Pnrr

- La Romania non può assorbire i fonti del Pnrr senza le riforme delle pensioni speciali, del sistema pensionistico pubblico, della governance delle società statali e degli stipendi dei dipendenti pubblici. Lo ha detto il ministro delle Finanze, Marcel Bolos, in un messaggio pubblicato sulla sua pagina di Facebook. "Prima di tutto puntiamo su una serie di misure per migliorare la riscossione delle entrate e controllare la spesa pubblica. Migliorando l'amministrazione fiscale, combattendo l'evasione e promuovendo un'efficace gestione della spesa, miriamo ad aumentare le entrate e ridurre le spese superflue. Le riforme strutturali sono essenziali", ha spiegato Bolos. "La Romania deve perseguire attivamente le riforme in vari settori, tra cui il mercato del lavoro, la pubblica amministrazione e le imprese statali", ha scritto il ministro. "Dobbiamo concentrarci sulla creazione di un ambiente imprenditoriale favorevole, incoraggiando l'innovazione e l'imprenditorialità e attirando investimenti nazionali ed esteri", ha proseguito il ministro. "Se dimostriamo responsabilità fiscale, possiamo rafforzare la nostra credibilità all'interno dell'Unione europea, il che significa accesso a un ulteriore sostegno finanziario e nuove opportunità di investimento", ha scritto Bolos. (Rob)