Cambogia: Hun Sen minaccia di bloccare l'accesso a Facebook nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, ha minacciato oggi di bloccare l'accesso al social media Facebook nel Paese, dopo la decisione della piattaforma di cancellare uno dei video pubblicati dal premier e contenente incitamenti alla violenza contro i suoi oppositori politici. Durante un comizio di fronte a lavoratori del settore tessile nella provincia di Pursant, il premier ha dichiarato che potrebbe bloccare Facebook "per un breve periodo o per sempre", sostenendo tale misura sia necessaria a impedire che politici di opposizione in esilio possano esercitare la loro influenza in visita delle elezioni parlamentari, che si terranno nel Paese il 23 luglio. "Non siate arroganti. Ve ne state all'estero, usate Facebook per comunicare. Noi Facebook potremmo bloccarlo", ha avvertito il capo del governo, che ha anche sollecitato i cambogiani a utilizzare social media e servizi di messaggistica alternativi a Facebook, come Telegram, TikTok, Line, Viber o WhatsApp, piattaforma di proprietà di Meta, ma dai contenuti meno soggetti a moderazione rispetto a Facebook. (segue) (Fim)