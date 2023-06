Cambogia: Hun Sen minaccia di bloccare l'accesso a Facebook nel Paese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia ha annunciato questo mese che il suo governo emenderà le leggi elettorali per rendere ineleggibile chiunque non eserciti il diritto di voto. L'annuncio, che segue l'esclusione del principale partito di opposizione cambogiano dalle elezioni parlamentari in programma il mese prossimo, appare l'ultima di una serie di iniziative del primo ministro tese a marginalizzare i suoi avversari politici. Hun Sen ha dichiarato che le modifiche alle norme elettorali verranno introdotte prima dell'elezione del 23 luglio, e serviranno a dimostrare la "responsabilità civica dei futuri candidati". L'emendamento alle norme elettorali annunciato da Hun Sen comporterebbe la definitiva esclusione dalla vita pubblica della maggior parte dei suoi principali oppositori, che si trovano in esilio autoimposto per sottrarsi a mandati d'arresto; altrettanto accadrebbe a quanti decidessero di boicottare le prossime elezioni in risposta alla messa al bando della principale forza di opposizione. (segue) (Fim)