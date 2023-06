Roma: Angelucci (Pd), ok Aula per itinerario turistico dedicato a Maria Montessori a San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo approvato in Aula Giulio Cesare una mozione per promuovere un itinerario turistico nel quartiere San Lorenzo dedicato a Maria Montessori, ideatrice di un metodo di insegnamento rivoluzionario che mutò radicalmente il modo di trattare i bambini". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione Turismo di Roma Capitale, Mariano Angelucci, del Pd. "Un percorso - aggiunge - alla scoperta dei luoghi e degli edifici che hanno visto la nascita e l'affermazione di questo metodo educativo conosciuto e apprezzato nel mondo. Proprio nel II Municipio infatti, nel 1907, fu inaugurata la prima Casa dei Bambini realizzata dalla professoressa Montessori, un luogo simbolo per la storia della pedagogia che viene visitato ogni anno da una trentina di delegazioni internazionali. La nostra idea è proporre un percorso, in collaborazione con l'Opera Nazionale Montessori e I.C. Montessori - Pini e dell'Associazione Romana Montessori, accessibile a tutti, tra esperienza e ricordo, che consenta di approfondire la conoscenza di questa straordinaria figura internazionale, studiosa, femminista, donna che si è spesa per la Pace, protagonista assoluta del '900", conclude Angelucci.(Com)