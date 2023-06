Russia: Lavrov, non vediamo necessità di mantenere contatti con l'Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Attualmente la Russia non vede la necessità di mantenere i contatti con l'Occidente nello stesso modo come prima degli eventi in Ucraina. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "Ad essere onesti, non vedo la necessità della stessa quantità di contatti diplomatici che esisteva in tempi normali, prima che l'Occidente ci dichiarasse guerra per mano del regime nazista ucraino", ha affermato Lavrov. (Rum)