Imprese: Iveco Group ribadisce l'impegno preso assieme a Shell per favorire la decarbonizzazione del settore del trasporto su strada

- Iveco Group ha riconfermato il suo impegno ad accelerare la transizione verso una mobilità a zero emissioni, in linea con il memorandum d’intesa firmato quest'anno con Shell International Petroleum Company Limited, che vede le due società collaborare per lo sviluppo congiunto di soluzioni energetiche a basse emissioni di carbonio e ad alta efficienza. Gerrit Marx, Ad di Iveco Group, e Giorgio Delpiano, Senior Vice President Business Mobility di Shell, si sono incontrati a Torino per discutere dei progressi compiuti dopo la firma del memorandum e hanno ribadito l'impegno di entrambe le società per una cooperazione sinergica. Questa cooperazione implica tra l’altro lo scambio di idee e opportunità di business nelle aree strategiche della decarbonizzazione del settore del trasporto su strada, facendo leva sui reciproci punti di forza e valori. Iveco Group svolge un ruolo chiave nella fornitura di veicoli e servizi correlati, mentre Shell sta costruendo un'infrastruttura che supporti i clienti della mobilità nel passaggio a un'energia a basse e zero emissioni di carbonio. Poiché le flotte europee e mondiali stanno perseguendo obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione e nel prossimo decennio verrà introdotto un quadro normativo rigoroso, le due aziende riconoscono la necessità fondamentale di passare rapidamente a una mobilità a più basse emissioni, basandosi su solide partnership e impegni condivisi. (Com)