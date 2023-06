Ucraina: Orban, Ungheria contraria a stanziare nuovi fondi a sostegno di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria respinge i piani della Commissione europea di concedere più soldi all'Ucraina e non è disposta a contribuire con denaro aggiuntivo per finanziare l'aumento dei costi del debito dell'Ue. Lo ha detto venerdì il primo ministro Viktor Orban intervenendo questa mattina a “Radio Kossuth”. Secondo Orban, si tratta di una richiesta "ridicola" da parte della Commissione che l'Ungheria contribuisca con più soldi, quando Budapest - insieme alla Polonia - non ha ricevuto fondi del Next generation Eu. "Una cosa è chiara, noi ungheresi (...) non invieremo più soldi all'Ucraina sino a quando non diranno dove sono finiti i precedenti fondi per un valore di circa 70 miliardi di euro", ha detto Orban. "Inoltre troviamo assolutamente ridicolo e assurdo che dovremmo contribuire con più denaro per finanziare i costi del servizio del debito di un prestito, dal quale non abbiamo ancora ricevuto i fondi che abbiamo diritto a ottenere", ha detto il premier. (Vap)