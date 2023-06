Spagna: Vox accusa leader popolari Feijoo di mettere in atto "cordone sanitario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Vox, Santiago Abascal, ha affermato di "aspettarsi un cordone sanitario" da parte dei partiti di sinistra ma non dal leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Fejoo, che vuole "escludere" Vox dai dibattiti elettorali nonostante sia la terza forza politica del Paese con quattro milioni di voti. "Vuole andare ai dibattiti con i nemici della Spagna, ma se Abascal è lì, non vuole discutere", ha detto l'esponente della formazione sovranista riferendosi ai partiti indipendentisti catalani e baschi. Feijoo, infatti, si è rifiutato di partecipare fino a questo momento al dibattito a tre con il presidente del governo, Pedro Sanchez e con la leader di Sumar, Yolanda Diaz. In alternativa ha proposto un confronto che comprenda anche Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc), Uniti per la Catalogna (JxCat) e Eh Bildu. In questo senso, ha affermato che le elezioni generali del 23 luglio sono un "duello tra due modelli". "Non è sanchismo, è socialismo con le peggiori facce che ha avuto nel corso della storia e in tutto il mondo, ovunque e senza eccezioni. Il socialismo è nemico delle nazioni, delle libertà, della dignità umana. È un flagello per il nostro popolo", ha detto Abascal. (Spm)