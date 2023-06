Bce: Urso, interventi non hanno avuto effetti su inflazione, chiediamo prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Gli interventi della Banca centrale europea "non hanno avuto effetti sull'inflazione ma hanno avuto effetti sull'economia, sui tassi di interesse delle banche alle imprese e sui mutui delle famiglie. Effetti non ce ne sono stati forse perché l’inflazione deriva da condizioni generali”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. “Chiediamo prudenza, cautela nel procedere su una strada che finora non ha portato a nulla”, ha aggiunto il ministro ricordando che il “nostro problema è la recessione tedesca e il rischio che questa possa contagiare anche altri Paesi” visto che i due sistemi industriali sono legati. “Tutto quello che succede in Germania ha effetti anche su di noi", ha ricordato Urso.(Rin)