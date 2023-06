Regno Unito: Sunak annuncerà oggi "radicale" riforma Servizio sanitario nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak svelerà oggi la riforma "più radicale" della storia del Servizio sanitario nazionale (Nhs), nell'ambito di nuovi piani che mirano a far risparmiare ai contribuenti 10 miliardi di sterline (circa 11,6 miliardi di euro). Lo riporta il quotidiano "The Telegraph". Il piano quindicennale di riforma dell'Nhs stabilisce misure volte a colmare la mancanza di 360 mila posizioni lavorative; mentre raddoppieranno i posti nelle scuole di medicina e verrà accelerata la formazione clinica degli specializzandi. Sunak prometterà inoltre 2,4 miliardi di sterline (circa 2,7 miliardi di euro) nei prossimi cinque anni per decine di migliaia di dipendenti, in quello che descrive come "uno degli impegni più significativi" che assumerà come primo ministro. La strategia nel suo completo verrà esposta oggi dal primo ministro a Downing Street. (Rel)