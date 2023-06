Spagna: accordo fra popolari e Vox per governare n Estremadura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito popolare spagnolo (Pp) e la formazione di estrema destra Vox hanno annunciato in un comunicato congiunto di aver raggiunto un accordo di governo in Estremadura che permetterà all'esponente popolare, Maria Guardiola, di diventare presidente della regione. Al partito sovranista spetterà l'assessorato alla Gestione forestale e del mondo rurale nel futuro esecutivo locale. L'accordo sarà firmato oggi presso la sede del Parlamento regionale. "Pp e Vox si sono assunti la responsabilità di fornire alla regione un governo stabile e una chiara tabella di marcia per porre fine alle politiche socialiste che hanno ostacolato lo sviluppo dell'Estremadura", si evidenzia nella nota. L'accordo programmatico comprende 60 misure incentrate "sulle priorità delle famiglie dell'Estremadura e sulla lotta alla disoccupazione, alla povertà, alla mancanza di opportunità e allo spopolamento", spiegano popolari e Vox. (Spm)