Emirati: colloquio telefonico tra il presidente Mohammed bin Zayed e Bill Gates

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, ha ricevuto, ieri, una telefonata da Bill Gates, co-presidente della Fondazione Bill e Melinda Gates, che gli ha rivolto il suo messaggio di auguri in occasione della festa musulmana del sacrificio (Eid al Adha) e per la prosperità del governo e del popolo de suo Paese. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. I due hanno discusso, inoltre, del potenziale rafforzamento della collaborazione e delle iniziative congiunte per combattere le epidemie globali come la poliomielite, riconoscendo i progressi finora conquistati in questo settore. Mohammed bin Zayed e Bill Gates, tuttavia, hanno sottolineato la necessità di dare maggior considerazione alle “malattie tropicani” finora lasciate ai margini, ribadendo il loro sostegno al forum “Reaching the Last Mile”, che aiuta i Paesi in via di sviluppo a debellare le malattie più pericolose per la vita umana. Questo tipo di malattie, infatti, ostacolano lo sviluppo e il progresso sociale ed economico. I due hanno quindi parlato di altre iniziative per inviare aiuti umanitari nelle regioni che ne hanno maggiormente bisogno. Successivamente, Bill Gates e Mohammed bin Zayed hanno affrontato le questioni legate al cambiamento climatico, ricordando l’importanza della prossima conferenza Cop28, ospitata dagli Emirati. Infine, i due hanno ricordato il ruolo essenziale dell’innovazione tecnologica per trovare soluzioni alle principali questioni ambientali, proteggendo le risorse naturali e promuovendo lo sviluppo sostenibile. (Res)