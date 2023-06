Governo: Urso, giusto che Santanché venga in Aula, esecutivo coeso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il ministro del Turismo Daniela Santanchè “ha scelto lei di andare in Parlamento la prossima settimana per spiegare quello che le viene sottoposto come accusa. In quell’Aula ci possono essere le migliori condizioni per chiarire. E’ giusto che l'abbia fatto, le fa onore. Aspettiamo le sue parole”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24. “Il governo è estremamente coeso su ogni aspetto”, ha poi evidenziato il ministro.(Rin)