Romania: Iohannis, sul canale Bastroe non sono stati eseguiti lavori di approfondimento

- Sul canale Bastroe della Delta del Danubio, tra la Romania e l'Ucraina, non sono stati eseguiti lavori di approfondimento, ma solo di manutenzione. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, in una dichiarazione a Bruxelles, dove sta partecipando alla riunione del Consiglio europeo. Secondo il capo dello Stato romeno, non si possono fare altri lavori oltre a quelli di manutenzione, senza le entità internazionali che si occupano della protezione del delta del Danubio e senza la Romania. "Esiste da tempo l'intenzione ucraina di utilizzare il canale Bastroe in modo ragionevole per raggiungere il Mar Nero. Resta da vedere se i lavori di approfondimento verranno svolti o meno. Fino ad ora tutto è stato un mito, nessun lavoro di approfondimento è stato fatto”, ha affermato Iohannis. "Penso che sia, nel frattempo, un fatto ben noto che la maggior parte delle esportazioni del grano ucraino avviene attraverso la Romania, attraverso i canali logistici romeni, essenzialmente attraverso il porto di Constanta. Ma fino a lì si arriva per ferrovia o su strada, e una parte viene esportata dall'Ucraina direttamente sul Danubio, attraverso il canale Bastroe e il Mar Nero”, ha aggiunto il presidente romeno. “Abbiamo facilitato questa esportazione, li abbiamo esentati dalle tasse, continuiamo a sostenerli e crediamo che sia la cosa giusta da fare. Ovviamente abbiamo cercato e trovato modi per non svantaggiare i produttori nazionali”, ha sottolineato il presidente romeno.(Rob)