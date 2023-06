Vietnam: Fmi prevede rallentamento al 4,7 per cento quest’anno e raccomanda spinta sulle riforme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medas, nell’ambito del monitoraggio periodico della situazione economica e finanziaria (Articolo IV dello statuto del Fondo), ha avuto colloqui col primo ministro vietnamita, Pham Minh Chinh, e con altri membri del governo e funzionari della banca centrale e di altre agenzie. “La ripresa è stata interrotta da forti venti contrari esterni e interni”, ha sintetizzato in un comunicato pubblicato alla fine delle consultazioni, citando i problemi subiti da una grande banca, la pressione sugli sviluppatori immobiliari e il calo della domanda esterna, che ha fatto scendere le esportazioni del 12 per cento nei primi cinque mesi del 2023. La spinta inflazionistica si è ridotta (l’inflazione dovrebbe rimanere entro l’obiettivo del 4,5 per cento quest’anno) e l’export sta recuperando, per cui si attende un miglioramento nel secondo semestre, ma persistono rischi al ribasso sul breve periodo. (segue) (Fim)