Vietnam: Fmi prevede rallentamento al 4,7 per cento quest’anno e raccomanda spinta sulle riforme (3)

- Le misure prese dal governo e dalla banca centrale sono state di aiuto ma occorrono ulteriori sforzi per sostenere l’economia e le fasce più vulnerabili della popolazione. L’Fmi raccomanda soprattutto una maggiore flessibilità del tasso di cambio. Inoltre, avverte che il previsto aumento di salari e investimenti pubblici e i tagli delle tasse contribuiranno a stimolare la domanda interna, ma che alcuni sgravi fiscali sono regressivi e hanno effetti negativi sul clima. Serve un piano d’azione per proteggere la stabilità finanziaria e rafforzare la vigilanza bancaria e la gestione delle crisi bancarie. Sono necessarie anche azioni per ridurre le strozzature legali nel settore immobiliare e regolamentare meglio il mercato delle obbligazioni societarie. Occorre anche un rafforzamento delle norme contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. Sull’energia e il clima sono stati fatti progressi con i nuovi piani e ora la priorità è concentrarsi sulla loro attuazione. (Fim)