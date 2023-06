Materie prime: Urso, "imprescindibile" ridurre dipendenza dall’estero, riapriranno le miniere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- La commissione Ue indica come "assolutamente imprescindibile" ridurre la dipendenza italiana dall’estero, soprattutto dalla Cina, "ed estrarre in Italia almeno il 10 per cento delle materie prime che ci serviranno nel 2030", per questo "riapriranno le miniere di materie critiche". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo alla trasmissione radiofonica "24 Mattino" su Radio24. "Nelle miniere presenti in Italia vi sono almeno 15 delle materie prime critiche, essenziali" per la produzione di pannelli solari e batterie e "coloro che vorranno realizzare questa attività dovranno confrontarsi con la commissione per capire se possa essere un progetto di interesse europeo”, ha spiegato. “Nel progetto è previsto che buona parte della lavorazione delle materie prime critiche debba avvenire in Europa e l’Italia è in grado di saper realizzare un’economia circolare. Possiamo arrivare al 38 per cento del riciclo da qui al 2040”, ha concluso Urso.(Rin)