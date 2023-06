© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) è stata piegata dal suo diriettore generale, Qu Dongyu, agli interessi della Cina. È quanto emerge da un'inchiesta delle emittenti radiotelevisive “Ard” e “Rbb”, secondo cui si tratta di consegne di pesticidi vietati in Europa, per la maggior parte provenienti da un'azienda agrochimica cinese, iniziative delle Nazioni Unite in linea con la Nuova Via della Seta e piani di investimento “discutibili”.T Tutto è stato denunciato agli autori dell'inchiesta da funzionari della Fao, secondo cui “l'organizzazione è cambiata in maniera radicale” da quando il suo direttore generale Qu è entrato in carica nell'agosto del 2019. Già ministro dell'Agricoltura della Cina, il funzionario è oggetto di sospetti sin dalla sua elezione al vertice dell'istituto specializzato delle Nazioni Unite. Prima del voto, Perchino annullò un debito di 80 miliardi di dollari al Congo, che ritirò il proprio candidato alla direzione generale della Fao. All'elezione culminata con la vittoria del rappresentante cinese, prese parte anche Julia Kloeckner, ministra delle Politiche alimentari e dell'Agricoltura tedesca dal 2018 al 2021, che ora ricorda: “Prima che si svolgessero le votazioni, è emerso che gli Stati africani avrebbero dovuto per favore scattare una foto della loro scheda nella cabina”. Come nota “Ard”, si potrebbe trattare di una prova di voto di scambio della Cina per far eleggere Qu. (segue) (Geb)