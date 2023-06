Onu: “Ard”, Fao piegata a interessi cinesi dal direttore generale Qu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal suo insediamento, il direttore generale della Fao ha legato più strettamente l'organizzazione alla Cina. Per esempio, Qu ha disposto lo sviluppo di un nuovo sito web dell'istituzione che dirige, con spese ingenti di cui “oltre 400 mila dollari sono andati a Pechino”. Inoltre, Qu ha assegnato importanti incarichi a funzionari del suo Paese di origine, che ha visto la propria quota di direttori della Fao aumentare da due a sei. Vi sono poi gli “ufficiali” cinesi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, che vengono “rigorosamente” selezionati da Pechino per la loro “ideologia politica”. Questi funzionari devono riferire periodicamente sul loro operato all'ambasciata di Cina a Roma. Secondo fonti nella Fao, si tratterebbe di “spie”. (segue) (Geb)