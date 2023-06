Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In mattinata e pomeriggio cielo da nuvoloso a molto nuvoloso; in tarda serata nuvolosità in blanda attenuazione. Dalla prima mattinata precipitazioni sparse, inizialmente sui settori occidentali e sui rilievi, tendenti a estendersi nel corso della mattinata-pomeriggio a gran parte della regione. Fenomeni anche a carattere temporalesco localmente forte, specie nel pomeriggio; in serata tendenti a scemare sulle zone occidentali. Temperature minime n pianura tra 18 e 21 °C, massime tra 24 e 27 °C con i valori più alti a est. (Rem)