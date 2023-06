Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsto per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione della Milano Beauty Week.Palazzo Marino, Sala Alessi, piazza Scala, 2 (ore 12)REGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione e il sottosegretario con delega all'Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza, partecipano all'incontro “Le miniere dei Pian dei Resinelli: tra storia, cultura e turismo”. Segue visita alla miniera Anna.Parco minerario Piani dei Resinelli, Via escursionisti, Piani Resinelli/Lc. (ore 9:30)L'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi, insieme all'attrice e conduttrice radiofonica Ambra Angiolini, partecipa all'evento intitolato “15 marzo e poi... Raccontare i disturbi alimentari ogni giorno”.Palazzo Pirelli, Sala Pirelli, via Fabio Filzi, 22 (ore 11)Il presidente Attilio Fontana, e gli assessori Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile) Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) partecipano all'incontro con i sindaci della Comunità Montana del Sebino Bresciano per fare il punto sul progetto “H2iseO” che mira a decarbonizzare i servizi di trasporto pubblico e a favorire la transizione verso un sistema di trasporti più sostenibile. Sono presenti anche il presidente di FNM, Andrea Gibelli, il direttore generale di FNM e amministratore delegato di Trenord, Marco Piuri, e il presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna. L'appuntamento è riservato agli amministratori locali e si svolge a porte chiuse.punto stampa presso il municipio di Iseo, Piazza Garibaldi, 10 Iseo/Bs (ore16:45)VARIEPresentazione delle iniziative Trenitalia dedicate ai viaggi estivi in treno con gli amici a 4 zampe. Intervengono la Presidente di Leidaa l’On. Maria Vittoria Brambilla e l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Corradi.Sala Reale di Milano Centrale, binario 21, Accesso Gate E Fast Track (ore 10)La Goletta dei Laghi di Legambiente presenta i risultati delle analisi microbiologiche sul Lago di Garda.Comune di Desenzano del Garda (BS), Sala Brunelli, Via Carducci, 4 (ore 10:30)Presentazione pubblica di Light is Life. Festa delle Luci A2a - Il Terzo Paradiso dell'energia a Monte Isola. Oltre a Renato Mazzoncini, amministratore delegato di A2A, sono presenti la Sindaca di Brescia Laura Castelletti, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il Sindaco di Monte Isola Fiorello Turla, il Maestro Michelangelo Pistoletto, il Direttore Artistico Angelo Bonello.Digital Culture Center, Viale Vittorio Veneto, 2 (ore 11)Incontro con la stampa del nuovo segretario generale dello Spi Cgil Lombardia, Daniele Gazzoli.SPI CGIL Lombardia, via Palmanova, 24 (ore 11:30) (Rem)