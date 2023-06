Cina: asset banche all’estero hanno superato 1.500 miliardi di dollari a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli asset finanziari all’estero delle banche cinesi si sono attestati a 1.570 miliardi di dollari alla fine di marzo. Lo indica l’Amministrazione statale dei cambi, aggiungendo che le passività nel periodo di riferimento hanno raggiunto i 1.410 miliardi di dollari. I depositi e i prestiti hanno raggiunto circa mille miliardi di dollari, contribuendo per il 64 per cento agli asset totali, mentre quelli obbligazionari si sono attestati a 354,4 miliardi di dollari, o il 23 per cento del totale. Depositi e prestiti hanno rappresentato anche il 58 per cento delle passività detenute dalle banche all’estero. (Cip)