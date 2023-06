Cina: attività industriale si è contratta per il 3 mese consecutivo a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività delle fabbriche in Cina è diminuita per il terzo mese consecutivo a giugno. Lo indicano i dati dell’Ufficio nazionale di statistica (Nbs), precisando che l’Indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) nel settore manifatturiero è passato da 48,8 punti a maggio a 49 punti il mese scorso, mantenendosi comunque al di sotto della soglia di espansione fissata a 50 punti. Il dato è in linea con le previsioni degli analisti. Contestualmente, l’Indice Pmi non manifatturiero è sceso a 53,2 punti a giugno contro i 54,50 di maggio, indicando un rallentamento dell'attività nel settore dei servizi e delle costruzioni. (Cip)