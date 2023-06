Regno Unito: ministro Esteri Cleverly chiede ampliamento Consiglio sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri britannico, James Cleverly, ha chiesto una revisione del Consiglio di sicurezza dell’Onu, poiché “il potere si sta spostando verso l'America Latina e l'Indo-Pacifico”. Come riporta il quotidiano "The Telegraph", Cleverly ha detto che l'Occidente stava vivendo un "punto di svolta nella storia" ma che la guerra in Ucraina, i progressi compiuti nella tecnologia e nella scienza, i cambiamenti climatici e le migrazioni di massa, hanno spinto la necessità di “rimodellare” il mondo. Per questo motivo, Cleverly ha richiesto un "sistema di multilateralismo riformato e rinvigorito", affermando di volere una rappresentanza africana permanente al G20. Il ministro degli Esteri britannico ha inoltre chiesto che Germania, Giappone, India e Brasile diventino membri permanenti del Consiglio di sicurezza dell'Onu insieme agli attuali membri, che sono Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Cina e Russia.(Rel)