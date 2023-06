Cina: traffico container nei porti aumentato del 4,8 per cento nei primi 5 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il traffico di container nei porti della Cina è aumentato del 4,8 per cento su base annua nei primi cinque mesi dell’anno. Lo indica il ministero dei Trasporti, aggiungendo che nel periodo di riferimento sono stati movimentati 122,07 milioni di unità di container equivalenti a venti piedi (Teu). Il traffico merci nei porti cinesi si è attestato a 6,75 miliardi di tonnellate da gennaio a maggio, in aumento del 7,9 per cento rispetto allo stesso periodo nel 2022. (Cip)