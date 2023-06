Cina: Urso, nessuna pressione su Memorandum Via della Seta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Il governo non sta subendo pressioni né dagli Usa né dalle Cina sul Memorandum sulla via della seta. Da quando è stato firmato l'accordo il nostro interscambio con la Cina è notevolmente peggiorato, a differenze con quanto accaduto con Francia o Germania che hanno invece implementato gli affari con la Cina. Questo ci deve far riflettere". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di "24 Mattino" su Radio24(Rin)