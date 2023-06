Ucraina: delegato Cina all’Onu, “crudeltà e imprevedibilità” del conflitto sono in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “crudeltà e l’imprevedibilità” della guerra in Ucraina hanno continuato ad aumentare, e la Cina auspica che le parti coinvolte rispondano positivamente all’appello della comunità internazionale per un cessate il fuoco. Lo ha detto ieri il rappresentante permanente della Cina alle Nazioni Unite, Geng Shuang, in una riunione del Consiglio di sicurezza. La Cina fa appello alle parti affinché esercitino moderazione, intensifichino gli scambi e creino le condizioni per il cessate il fuoco, ha detto Geng, soffermandosi sui costi umanitari dell’invasione russa. La Cina sostiene sempre che la sovranità e l’integrità territoriale di tutti i Paesi debbano essere rispettate, così come “le ragionevoli preoccupazioni” delle parti sul fronte della sicurezza, ha aggiunto. (Cip)