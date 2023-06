Ucraina: premier Shmyhal, otterremo prestito di 1,5 miliardi di dollari da Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina riceverà 1,5 miliardi di dollari in prestito dalla Banca mondiale per sostenere il recupero e lo sviluppo del Paese. Lo ha reso noto su Telegram il primo ministro dell'Ucraina, Denys Shmyhal, che ha aggiunto che la decisione è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della Banca. "I fondi che saranno forniti sotto la Garanzia del governo giapponese mirano a rafforzare la protezione sociale e la ripresa economica. In particolare, il prestito contribuirà a sostenere i sussidi per persone trasferitesi all'interno del Paese e le pensioni", ha spiegato il premier. Shmyhal ha infine ringraziato la Banca Mondiale e il governo giapponese "per le soluzioni rapide". (Kiu)