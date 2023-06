Iraq-Svezia: le autorità di Erbil condannano il rogo di una copia del Corano a Stoccolma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidenza della Regione autonoma del Kurdistan iracheno ha condannato il rogo di una copia del Corano davanti alla principale moschea di Stoccolma, definendolo “un gesto assolutamente illegale, che alimenta l’odio e all’ostilità e minaccia la convivenza e la riconciliazione”. Lo si apprende in un comunicato della presidenza della Regione autonoma, citato dall’emittente radiotelevisiva curda “Rudaw”. “Le credenze religiose, i sentimenti e la sacralità di tutte le religioni devono essere rispettati e nessun individuo o partito dovrebbe essere autorizzato a sfruttare la libertà per mancare di rispetto”. Un riferimento all’autorizzazione concessa dalle autorità svedesi a Salwan Momika a bruciare una copia del Corano davanti alla principale moschea di Stoccolma, il 28 giugno, durante il primo giorno della festa musulmana del sacrificio (Eid al Adha). Anche lo storico presidente del Kurdistan iracheno, Massoud Barzani, aveva dichiarato via Twitter che “l’atto ingiusto di burciare il sacro Corano non ha nulla a che vedere con la libertà di espressione e non ha nessuna giustificazione, ma è da considerarsi una ferita ai sentimenti di tutti i musulmani del mondo”. “Condanniamo fermamente tale gesto”, si legge ancora nel tweet di Barzani, “tali azioni sono in contrasto con lo spirito di armonia e di convivenza e incitano alla diffusione dell’oscurantismo e delle espressioni di odio”. Poco prima, il primo ministro del governo regionale del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, anch’egli via Twitter, aveva condannato il gesto, esortando al “rispetto, ovunque, di tutti i testi sacri” e invitando a “impedire gli ostacoli alla convivenza”. Inoltre, il ministero delle Dotazioni e degli Affari religiosi di Erbil, in un comunicato ripreso dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, nel condannare il rogo del Corano, aveva definito un tale comportamento come “lontano dai principi di democrazia e di convivenza e dal sentimento religioso”. (Res)