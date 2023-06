Israele: Netanyahu a "Wall Street Journal", rimuoveremo passaggi controversi da riforma giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del primo ministri israeliano Benjamin Netanyahu intende rilanciare la riforma della giustizia che ha causato durissime tensioni nel Paese, rimuovendo però le disposizioni più controverse. Lo ha dichiarato il capo del governo israeliano nel corso di una intervista al quotidiano "Wall Street Journal", spiegando che "è stata rimossa" in particolare la parte della riforma che avrebbe conferito al parlamento nazionale il potere di annullare le sentenze della Corte Suprema. "Sono attento al polso dell'opinione pubblica e a ciò che penso potrà superarne l'esame", ha detto Netanyahu, che in precedenza aveva dichiarato di non sostenere una "clausola di annullamento illimitato". Negli ultimi mesi il premier israeliano ha tentato di reimpostare il dialogo nazionale sulla riforma della giustizia, dopo averla sospesa a marzo a seguito di durissime proteste e disordini nel Paese. Netanyahu ha detto di voler trovare un compromesso, per assicurarsi che le modifiche al sistema giudiziario israeliano "durino una generazione". Secondo il "Wall Street Journal", però, ammorbidire il testo della riforma non basterà quasi certamente a superare le resistenze dell'opposizione parlamentare, e potrebbe invece costare a Netanyahu il sostegno dei partiti della destra religiosa ultra-ortodossa, critici per la tenuta del governo di coalizione. Diversi membri della coalizione di governo, inclusi alcuni esponenti del partito Likud del premier, hanno già risposto alle ultime dichiarazioni del capo del governo ribadendo la loro determinazione a preservare la clausola per l'annullamento delle sentenze della Corte Suprema. (Was)