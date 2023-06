Cambogia: Hun Sen annuncia che smetterà di utilizzare Facebook

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Sen, utente assiduo di Facebook, ha dichiarato che smetterà di pubblicare messaggi su quel social media, a un mese dalle elezioni parlamentari in programma nel Paese il 23 luglio e pochi giorni prima del lancio ufficiale della campagna elettorale del premier. Facebook ha annunciato ieri la rimozione di uno dei video pubblicati sulla piattaforma dal primo ministro cambogiano, contenente "inequivocabili dichiarazioni d'intento a commettere atti di violenza" contro i suoi oppositori politici. Proprio in risposta alla rimozione del video, Hun Sen ha annunciato che smetterà di utilizzare Facebook: il premier ha precisato che d'ora in poi trasmetterà i messaggi politici ai suoi sostenitori su Telegram, e si rivolgerà ai giovani su TikTok. Il canale Telegram del primo ministro cambogiano conta 860mila iscritti, ed è stato particolarmente attivo negli ultimi mesi. La pagina Facebook del premier, che resta tuttora online, è stata creata invece nel 2015, dopo il successo riscontrato su quella piattaforma dal leader dell'opposizione cambogiana Sam Rainsy. (segue) (Fim)