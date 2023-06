Siria: media, la Turchia ha rimpatriato 70 rifugiati siriani in 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Turchia avrebbero rimpatriato 70 rifugiati siriani nelle ultime 48 ore. Lo sostiene l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo il quale si tratta di “espulsioni” o “rimpatri forzati”. Per le autorità di Ankara, invece, che in questo caso non hanno dato conferme ufficiali alla notizia, i profughi siriani lasciano il territorio turco solo dopo le procedure di rimpatrio volontario. Inoltre, la Turchia ha annunciato dallo scorso maggio di aver realizzato 5.000 residenze temporanee per i rifugiati siriani nel distretto di Jarabulus, nel governatorato nord-occidentale di Aleppo, nel quadro di nove progetti abitativi nelle regioni “liberate dal terrorismo”. Tali progetti prevedono la costruzione di un totale di 24.000 residenze permanenti, al fine di favorire il rimpatrio volontario di un milione di profughi siriani. (Res)