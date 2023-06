Imprese: gigante cinese dell'e-commerce Shein inizia a rifornirsi da produttori brasiliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'industria tessile Coteminas, Josué Gomes, ha annunciato che inizierà a produrre abbigliamento per la piattaforma cinese di vendite on-line Shein nel suo stabilimento nello stato di Rio Grande do Norte. L'annuncio è arrivato al termine di una riunione presso il palazzo presidenziale del Planalto con il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva, la governatrice dello Stato, Fatima Bezerra, e un rappresentante della Shein, Marcelo Claure. "A partire da luglio avvieremo la produzione di capi di abbigliamento per il mercato domestico nazionale e per la regione sudamericana", ha affermato Gomes, che è anche presidente della Federazione degli industriali dello stato di San Paolo (Fiesp). Marcelo Claure ha dichiarato che la produzione nel Rio Grande do Norte fa parte dell'impegno" assunto con il ministro delle Finanze, Fernando Haddad, a trasferire in Brasile parte della produzione di Shein, oggi principalmente concentrata in Cina. (segue) (Brb)