Imprese: gigante cinese dell'e-commerce Shein inizia a rifornirsi da produttori brasiliani (2)

- Il dirigente ha spiegato che Shein stringerà partnership con produttori brasiliani in diversi Stati, per la produzione di diverse capi che saranno venduti dalla società di commercio digitale. "Si tratta di prodotti Shein fabbricati in Brasile per il Brasile. Il nostro piano è di avere 2.000 fabbriche e non solo di produrre per il Brasile, ma anche per il Brasile di essere una parte importante dell'esportazione in America Latina", ha affermato. La piattaforma cinese di vendite on-line Shein aveva annunciato ad aprile investimenti da 750 milioni di real (135 milioni di euro) per creare in Brasile la rete di fornitori locali per i propri prodotti, soprattutto nel settore tessile. Secondo quanto riferito dal colosso asiatico dell'e-commerce in una lettera al ministro delle Finanze, Fernando Haddad, l'idea è quella di "fornire tecnologia e formazione a questi produttori in modo che possano aggiornare i loro modelli di produzione e adottare un formato su richiesta dell'azienda". (segue) (Brb)