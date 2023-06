Iraq: significativo aumento delle importazioni dall’India da gennaio ad aprile 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio ad aprile del 2023, le importazioni dell’Iraq dall’India sono aumentate del 51 per cento. Lo si apprende da un rapporto diffuso ieri dalla Fondazione Iraq per gli studi e le consulenze di economia, citato dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”. Secondo il documento, infatti, nei primi quattro mesi del 2023 le esportazioni dall’India verso l’Iraq hanno costituito l’1 per cento delle esportazioni totali del gigante asiatico, a fronte dello 0,5 per cento dello stesso periodo dell’anno precedente. Il rapporto ne ha individuato le cause nell’aumento delle importazioni da parte dell’Iraq di carburante (+68 per cento), di riso (+90 per cento) e di carni rosse (+15 per cento). Questi tre prodotti da soli rappresentano infatti il 73 per cento delle importazioni totali dell’Iraq dall’India, il cui volume totale ha un valore di circa 2,5 miliardi di dollari. Quest’anno, tuttavia, si prevede che questo valore oltrepasserà la soglia dei 4 milioni di dollari. (Irb)