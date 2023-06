Iraq: lanciata operazione nel nord del Paese contro lo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di mobilitazione popolare, coalizione di milizie irachene filo-iraniane e a maggioranza sciita, hanno lanciato, ieri, un’operazione militare a Kirkuk, nel nord del Paese, per colpire l’organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is). Lo ha riferito l’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, precisando che l’operazione ha preso le mosse dalla periferia del distretto di Dibis, nel governatorato di Kirkuk. Il comandante delle operazioni delle Forze di mobilitazione popolare, Abu Thaer al Bashiri, ha spiegato che la campagna lanciata ieri al fine di debellare quanto resta dell’Is, include il pattugliamento delle valli dove trovano rifugio i suoi miliziani e proseguirà fin quando non saranno raggiunti gli obiettivi stabiliti. (Res)