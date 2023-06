Ucraina: Netanyahu, fornire armi a Kiev rischierebbe di farle cadere nelle mani dell'Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele è restia a fornire sistemi d'arma all'Ucraina, a cominciare dall'avanzato sistema di difesa aerea Iron Dome, per timore che tecnologia militare sensibile possa finire nelle mani dell'Iran. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, nel corso di una intervista concessa al quotidiano "Wall Street Journal": "Abbiamo preoccupazioni che credo non abbia nessuno degli alleati occidentali dell'Ucraina", ha dichiarato il primo ministro, commentando le pressioni ricevute da parlamentari statunitensi e funzionari di Kiev a sostenere le forze armate ucraine con l'invio di armi. Israele - ha spiegato il primi ministro - deve assicurare la "libertà di azione" delle sue forze armate in Siria, dove l'aviazione di Tel Aviv effettua frequenti incursioni aeree contro obiettivi iraniani a stretto contatto con le forze russe, che sostengono il governo di Bashar al Assad. Netanyahu ha aggiunto che nel contesto del conflitto ad alta intensità in Ucraina, i sistemi d'arma forniti da Israele potrebbero essere catturati e finire nelle mani di Tehran, che negli ultimi mesi ha sviluppato strette relazioni militari con la Russia. In particolare - ha dichiarato il primo ministro - Israele non può permettersi di accogliere la richiesta di Kiev di fornire i sofisticati sistemi di difesa aerea Iron Dome, la cui efficacia è cruciale per assicurare la difesa del territorio israeliano dagli attacchi di milizie sostenute dall'Iran: "Se quel sistema cadesse nelle mani dell'Iran, milioni di israeliani si troverebbero senza difese e in pericolo", ha dichiarato il premier israeliano. Nei giorni scorsi l'ambasciatore dell'Ucraina a Israele, Yevgen Korniychuk, ha duramente contestato il rifiuto di Tel Aviv di sostenere militarmente lo sforzo bellico dell'Ucraina, e ha definito i timori espressi da Netanyahu "supposizioni ipotetiche del tutto inverosimili". Tali affermazioni sono costate all'inviato una convocazione da parte del ministero degli Esteri israeliano. (Was)