Ue: il Consiglio europeo si arena sui migranti, Polonia e Ungheria bloccano la risoluzione finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del Consiglio europeo si bloccano ancora una volta sul tema dell'immigrazione. Dopo aver adottato con discreta rapidità le risoluzioni relative agli altri temi previsti nell'ordine del giorno della prima giornata di lavori - Ucraina, sicurezza e difesa - i leader dell'Ue si sono arenati del tutto sull'immigrazione, a causa delle posizioni intransigenti di Polonia e Ungheria. I primi ministri dei due Paesi, Mateusz Morawiecki e Viktor Orban, al momento di prendere la parola sul tema hanno ribadito che non intendono accettare l'accordo raggiunto a livello di ministri dell'Interno all'inizio del mese di giugno. Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno tentato, con l'appoggio del presidente del Consiglio europeo, di trovare un'intesa con i leader di Polonia e Ungheria ma senza successo. Tale esito ha convinto Michel a porre fine ai lavori di giornata e riaggiornarsi oggi per tentare di trovare una soluzione in grado di accontentare tutti. (segue) (Beb)