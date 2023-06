Ue: il Consiglio europeo si arena sui migranti, Polonia e Ungheria bloccano la risoluzione finale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo raggiunto dai ministri dell'Interno l'8 giugno prevede procedure più rigorose nell'elaborazione delle domande di asilo e la possibilità, per i Paesi che non vogliono accettare le loro quote di ricollocamento dei migranti, di versare dei soldi in un fondo comune dell'Ue. Polonia e Ungheria sono stati gli unici Paesi a votare contro l'intesa, esprimendo come accade ormai da anni, una ferma opposizione alle quote obbligatorie di ricollocamento dei migranti. I due Paesi, inoltre, hanno contestato il fatto che tale decisione, sebbene il regolamento lo consenta, sia stata presa a maggioranza qualificata e non all'unanimità. Di fatto, quindi, sebbene Morawiecki e Orban contestino l'intesa raggiunta fra i ministri dell'Interno dell'Ue e la stiano sfruttando per esprimere il loro malcontento bloccando la risoluzione conclusiva del Consiglio europeo, tale accordo al momento sembra destinato a restare valido. (segue) (Beb)