Ue: il Consiglio europeo si arena sui migranti, Polonia e Ungheria bloccano la risoluzione finale (3)

- L'Italia osserva la questione con vivo interesse: il governo ha voluto fortemente riportare il dossier migratorio nei dibattiti del Consiglio europeo ed è sicuramente fra i Paesi che più hanno sostenuto l'accordo dello scorso 8 giugno. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni al suo arrivo ai lavori del Consiglio, ieri mattina, ha espresso soddisfazione per la bozza della risoluzione finale che, tuttavia, ora è ferma proprio a casa dell'intransigenza di due suoi alleati storici come Orban e Morawiecki. Il primo ministro del Belgio, Alexander De Croo, ha elogiato i tentativi di Meloni di mediare con Polonia e Ungheria, ma al momento superare questo stallo resta abbastanza complicato. I lavori del vertice riprenderanno oggi verso le 9:30 con la chiara volontà di giungere a un accordo sul dossier migratorio prima di passare agli altri temi previsti in agenda: la Cina, la situazione economica, e le strategie di sicurezza economica, oltre che un passaggio dedicato alla Tunisia, un altro tema di fondamentale rilevanza per l'Italia. (Beb)