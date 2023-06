Lavoro: Calderone, meno aiuti, più occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei deputati ha approvato il Dl 48, più noto come 'decreto lavoro' che contiene le misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. Un testo fortemente voluto dalla ministra del Lavoro Marina Calderone malgrado tutte le complessità delle tematiche affrontate. "Questa riforma - spiega Calderone al "Corriere della Sera" - afferma una visione moderna del sistema del lavoro italiano rendendo il Paese più competitivo. Con questo e gli altri provvedimenti in itinere vogliamo disegnare un mondo del lavoro più inclusivo, più semplice, più adatto all'attuale momento economico e senza intaccare diritti e tutele. Nel pieno rispetto dei principi contenuti negli articoli 1 e 4 della nostra Costituzione". Quanto all'assegno di inclusione: "Mette in protezione le fragilità: famiglie con disabili, minori, over 60 e, dopo la modifica in Senato, con componenti inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione. E' stata anche aggiunta una tutela ad hoc per le vittime di violenza di genere. Riconosce a questi nuclei un beneficio economico, ma lo subordina all'adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa". (segue) (Res)