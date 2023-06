Lavoro: Calderone, meno aiuti, più occupazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra osserva inoltre che "dal 10 settembre parte il Supporto per la formazione e il lavoro per chi - in età da lavoro - è a rischio di esclusione sociale e lavorativa. L'obiettivo è migliorare l'occupabilità delle persone per il mercato del lavoro. Le politiche attive saranno il driver. Per massimizzare le opportunità stiamo rafforzando la rete di collaborazione tra tutti i soggetti che hanno un impatto sul mondo del lavoro, per le singole aree di competenza. Un aiuto arriverà anche dall'innovazione tecnologica, per velocizzare e migliorare i processi". "Tutte le offerte di lavoro contrattualmente regolari e non inferiori al 60 per cento dell'orario di lavoro - aggiunge la ministra - devono essere accettate. Quelle a termine inferiori ai sei mesi sospendono momentaneamente il sussidio che può essere ripreso al termine del rapporto. In questi casi il salario può essere cumulato con il sussidio fino a 3 mila euro anno". (segue) (Res)