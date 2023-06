Lavoro: Calderone, meno aiuti, più occupazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Fringe benefit': la soglia di 3 mila euro solo per chi ha figli a carico: "È un sostegno al potere d'acquisto delle famiglie e alla possibilità delle imprese di costruire un welfare a misura dei propri dipendenti con figli a carico, anche per una migliore conciliazione vita/lavoro. In questo momento la priorità è stata quella di sostenere, con le risorse disponibili, le famiglie, provate dalla spinta inflazionistica. Ma quello del welfare - conclude Calderone - è un capitolo, che intendo sviluppare ulteriormente in modalità espansiva e inclusiva come elemento strategico di un moderno mercato del lavoro". (Res)