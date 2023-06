Pakistan: raggiunto accordo da 3 miliardi di dollari con il Fondo monetario internazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa azione è necessaria per tenere il tasso d’interesse reale in territorio fermamente positivo”, ha spiegato l’istituto in un comunicato, attribuendo la decisione a “due importanti sviluppi interni che hanno leggermente peggiorato le prospettive dell’inflazione e che potrebbero ulteriormente accrescere la pressione sui conti esteri”. Da una parte ci sono gli aumenti fiscali previsti dal nuovo bilancio per l’anno fiscale 2023-2024, dall’altra il ritiro da parte della stessa banca centrale delle linee guida generali per le banche commerciali sulla prioritizzazione delle importazioni. “Queste misure, che la Banca centrale considera necessarie per il completamento del programma dell’Fmi, hanno aumentato i rischi legati all’inflazione”, si legge nel comunicato. (Inn)