Inflazione: Patuelli (Abi), l'aumento dei tassi è inevitabile

- Il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, spiega a "Repubblica" che "un certo rallentamento dell'attività economica è inevitabile quando si combatte duramente l'inflazione, che è la più brutta delle malattie". Il presidente invita a fare professione di realismo: "Ora per le banche il sentiero si fa più stretto. Come ha ricordato Andrea Enria, capo della vigilanza Bce, le banche stanno alzando i tassi sui depositi. Intanto crescono i costi della raccolta, spinti al rialzo dalla concorrenza compresa quella dello Stato". Cioè dai tassi sui titoli pubblici: "Certo, così come sono saliti i tassi delle obbligazioni, dei certificati di deposito e delle mille altre forme di investimento che hanno invaso il mercato, pubblicizzate ampiamente sui giornali: sempre meno risparmiatori vogliono tenere i soldi fermi sui conti, molti cercano di investire in strumenti finanziari che diano un certo rendimento. Le banche, se vogliono finanziarsi, devono offrire a loro volta tassi competitivi sui titoli che emettono". "Così - continua - mettono a dura prova la loro struttura dei costi: ma non c'è scelta se non vogliamo che si riduca il credito per l'economia e si arrivi al credit crunch. Anche perché la Bce ha fermato gran parte degli Tltro, i crediti alle banche finalizzati all'economia reale, e sta tirando il freno su tutti i finanziamenti al settore finanziario". (segue) (Res)