Inflazione: Patuelli (Abi), l'aumento dei tassi è inevitabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il credito sta riducendosi anche per il rallentamento dell'economia, come ha confermato la Confindustria ma non c'è pericolo di recessione: "Di recessione conclamata forse no, ma sicuramente, come già sta avvenendo, rallenteranno alcuni settori. Bisogna considerare che i tassi aumentano in tutta Europa, così ad esempio sono colpite le componenti per auto legate alla Germania. Va poi considerata la riduzione di agevolazioni come quelle per l'edilizia". Comunque, i rialzi dei tassi non sono l'unica strada per ridurre l'inflazione. Patuelli indica ad esempio "un più efficace controllo sui conti pubblici. L'anno prossimo il servizio del debito si può avvicinare ai 100 miliardi, una somma spropositata che aumenta il rischio di attacchi speculativi contro l'Italia". Ma a giudicare dallo spread per ora i mercati sono tranquilli: "Attenzione, lo spread è basso solo perché, essendo la differenza fra i Btp i Bund tedeschi, questi ultimi recano tassi insolitamente alti: 2,32 per cento (quotazione di ieri mattina) contro il 3,97 per cento dei titoli italiani. Guardiamo i rendimenti dei titoli degli altri Paesi: 2,85 per cento i francesi, 3,29 gli spagnoli, 3,59 i greci. I tassi d'interesse italiani sono i più alti dell'eurozona". In questa situazione il governo continui a traccheggiare sul Mes: "Il Mes è diventato una questione talmente politica che non voglio entrarci. Aspetto che se ne discuta finalmente in termini oggettivi e giuridici", ha concluso Patuelli. (Res)