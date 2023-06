Siria: esplosione nel governatorato meridionale di Quneitra, scontri a Deir ez-Zor e Raqqa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una violenta esplosione è stata avvertita in prossimità della “linea del cessate il fuoco”, che divide il governatorato di Quneitra, nel sud-ovest, dalla regione delle Alture del Golan, controllate da Israele. Lo si apprende dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, secondo il quale l’origine dell’esplosione è ignota. Lo scorso 12 giugno, secondo Sohr, un’esplosione simile era stata registrata nella città di Ghadir al Bustan, nella campagna di Quneitra, non lontano dal confine con Israele. Nella stessa giornata di ieri, nel governatorato settentrionale di Raqqa, due persone erano rimaste ferite negli scontri armati tra un gruppo di combattenti appartenenti alle milizie filo-turche e i miliziani di Ahrar al Sharqiya, milizia di matrice islamica di opposizione sia al governo di Damasco, sia alle fazioni sostenute da Ankara. Gli scontri, le cui motivazioni non sono state chiarite, sono avvenuti nella zona coperta dall’operazione militare turca denominata Primavera di pace. Contestualmente, nel governatorato centro-orientale di Deir ez-Zor, in una regione controllata dalle Forze armate di Damasco e dalle milizie filo-iraniane, scontri armati sono scoppiati tra la milizia filo-governativa delle Forze di Difesa nazionale e il clano locale degli Al Akidat (Res)