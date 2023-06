Taiwan: Pentagono autorizza due potenziali contratti per la fornitura di armamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha approvato due potenziali contratti per la vendita a Taiwan di munizioni e servizi di supporto logistico del valore complessivo di 440 milioni di dollari. Lo ha riferito il Pentagono in una nota, precisando che Taipei ha chiesto di poter acquistare munizioni per cannoni da 30 millimetri, inclusi proiettili ad alto potenziale, incendiari e traccianti, proiettili multiuso e munizioni da addestramento per un costo stimato in 332,1 milioni di dollari. Taiwan intende anche acquistare un accordo di supporto cooperativo per la fornitura logistica (Clssa) al costo di circa 108 milioni di dollari. Ieri il ministero della Difesa taiwanese ha annunciato di aver siglato un accordo da 146 milioni di dollari con gli Stati Uniti per l'acquisto di 14 sistemi posamine anticarro Volcano. (Was)